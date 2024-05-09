Зеленский решил судьбу Залужного Зеленский уволил бывшего главкома ВСУ Залужного с военной службы

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Валерий Залужный

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить бывшего главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного с военной службы. Как говорится в указе, это было сделано «по состоянию здоровья» Залужного. Ему разрешили носить военную форму.

Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы, — говорится в тексте указа главы государства.

Ранее отставной генерал Сергей Кривонос предположил, что Зеленский заставил бывшего главкома молчать о реальных причинах его увольнения. По его словам, глава государства никогда не признает своего предвзятого отношения к экс-командующему, но явно оказывал на него давление.

При этом нынешний главком ВСУ Александр Сырский считает, что украинский лидер отправил в отставку экс-главнокомандующего вооруженными силами, потому что у него были веские причины.

Ранее политолог Денис Жарких заявил, что британская разведка (МИ-6) может начать подготовку бывшего главкома ВСУ на пост украинского президента. По его мнению, у Залужного только два пути — либо о нем забудут, либо вернут из Лондона и отправят выстраивать политическую карьеру. Известно, что власти Великобритании уже выдали агреман Залужному, он также получил в стране жилье.