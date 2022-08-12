Зеленский решил продлить срок военного положения и мобилизации Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении сроков военного положения и мобилизации

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении сроков военного положения и мобилизации, информация об этом появилась на сайте Рады. Украинский депутат Ярослав в своем Telegram-канале отметил, что закон будет принят в ближайший дни. Режим военного положения и мобилизации могут продлить на 90 дней, добавил депутат.

На данный момент, тексты указов пока недоступны для просмотра на сайте. Законопроекты № 7665 «О продлении сроков проведения общей мобилизации» и № 7664 «О продлении срока действия военного положения на Украине» можно найти в списке документов «Переданных на рассмотрение».

Зеленский ранее отмечал, что ежедневные потери украинских войск составляют порядка 30 человек убитыми и 250 человек ранеными. Глава государства отметил, что ежедневные потери ВСУ в мае были в несколько раз выше, от 100 до 200 убитыми.

Бывший глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Николай Маломуж заявил, что Киев решил объявить мобилизацию пенсионеров ввиду того, что ВСУ нужны «мощные резервы» для наступления. Генерал отметил, что для проведения операции по наступлению украинской армии потребуются военнослужащие, которые имеют военный опыт.