Зеленский взял паузу перед ответом на статью Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прочитает и подумает над ответом на статью российского лидера Владимира Путина о единстве русских и украинцев. Об этом сообщает ТАСС.

Политик подчеркнул, что у него не было возможности детально изучить её из-за отсутствия времени, но с некоторыми моментами он всё же успел ознакомится и желает обсудить их лично.

Наверное, я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье, в будущей, — заявил политик.

Зеленский поприветствовал выход статьи на двух языках — русском и украинском. Также глава государства заявил, что власти будут защищать каждое национальное сообщество, а не только коренные народы страны. Он подчеркнул, что для этого разработан законопроект о национальных сообществах.

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий считает статью Путина о русских и украинцах обязательной к изучению киевскими политиками. Он подчеркнул, что она является пособием по недопущению передачи суверенитета. В статье Путин подчёркивает, что между Россией и Украиной возникла «стена». Политик воспринимает это как большую общую беду, как трагедию.