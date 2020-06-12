Европа

Зеленский решил ограничить встречи после заражения супруги COVID

16:36, 13 июня 2020
Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, узнав о том, что его супруга заразилась COVID-19, ограничил встречи и находится на частичном карантине. Об этом рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Офисе украинского лидера произошла вспышка коронавирусной инфекции.

По словам Мендель, сотрудники Офиса президента регулярно проходят тестирование, а также соблюдают все меры предосторожности.

Офис президента сообщает о подтвержденных случаях заболевания, как это было в случае с первой леди Еленой Зеленской. Пока информация, распространенная социальными сетями и анонимными источниками — это информационная вспышка. Если будет подтверждение о заболевших — Офис президента об этом сообщит, — отметила пресс-секретарь президента Украины в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки на Украине выявили 753 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Этот показатель является рекордным в плане суточного прироста в стране с начала пандемии, сообщили 13 июня в Совете национальной безопасности и обороны государства.

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