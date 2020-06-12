Зеленский решил ограничить встречи после заражения супруги COVID

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Украинские силовики заявили, что в результате обстрелов со стороны ополченцев один из военнослужащих Вооружённых сил Украины был ранен.

Об этом сообщил штаб операции объединённых сил. По его данным, ополченцы 12 раз обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Пищевик за минувшие сутки. В результате обстрела один наш...