Зеленский разрешил референдумы на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который регулирует проведение референдумов в стране.

Этот закон был инициирован Главой государства, чтобы предоставить народу право самостоятельно и непосредственно, без участия политиков, решать государственные вопросы. <...> Его имплементация увеличит возможности граждан участвовать в управлении государством и позволит существенно снизить напряжение в обществе в связи со сложными вопросами, — говорится на сайте главы государства.

Документ закрепляет в законодательстве четыре виде референдумов: для внесения поправок в конституцию, изменения территории страны, потери силы закона, а также для решения вопросов общегосударственного значения. Одновременно он запрещает выносить на обсуждение вопросы ликвидации независимости страны, нарушения суверенитета и территориальной целостности, разжигание розни, создания угрозы нацбезопасноси, а также налоговые и бюджетные вопросы, амнистию и то, что относится к компетенциям полиции, прокуратуры или суда. Кроме того, закон вводит электронный формат голосования на референдуме.

Для объявления референдума его должны потребовать не меньше 3 млн граждан с правом голоса.

С 2012 года в стране отсутствовал действующий закон, регулирующий проведение референдумов, так как Конституционный суд отменил предыдущие нормы. Создание нового закона было одним из пунктов предвыборной кампании Зеленского.

Ранее Зеленский в беседе с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном назвал действия России вызовом для безопасности Украины, стран НАТО и Европы в целом. Также Зеленский обвинил Россию в попытках сорвать реализацию минских договорённостей. Стороны, согласно официальному сообщению, обсудили развитие Военно-морского флота Украины и согласовали действия по реализации евро-атлантического курса страны, писал NEWS.ru.