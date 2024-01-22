Зеленский раздаст гражданство украинцам по всему миру Зеленский вводит на Украине институт множественного гражданства

В Верховную Раду Украины вносится законопроект о введении в стране института множественного гражданства, заявил глава государства Владимир Зеленский в своем обращении по случаю Дня соборности. По его словам, это позволит иметь украинское гражданство иностранным добровольцам, которые воюют за Украину, а также всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Однако к России данная мера не относится.

Сегодня я вношу в Верховную Раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства и позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны-агрессора, — сказал Зеленский.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина под руководством Владимира Зеленского движется в неправильном направлении, становясь все более автократичной. Он отметил, что все критики действующего президента подвергались давлению. Наблюдаемые изменения, по его мнению, не могут быть названы демократией. Кличко подчеркнул, что уже делился своими опасениями с западными послами и они поддержали его точку зрения.