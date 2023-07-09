Зеленский рассмотрит петицию против закона о статусе английского языка

Фото: Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит петицию против законопроекта о статусе английского языка в стране, которая набрала нужное количество голосов на сайте офиса главы государства. Авторы петиции призвали сохранить украинский дубляж в кинотеатрах.

Ранее Зеленский подал в Верховную раду законопроект, согласно которому английский язык может получить статус международного для общения на Украине.

В пункт 4 статьи 9 «Английский язык в сфере культуры» отмечается: «иностранные фильмы, языком оригинала которых является английский язык, демонстрируются в кинозрелищных заведениях на языке оригинала с субтитрами на украинском языке». Также отмечается, что доля фильмов, демонстрируемых на языке оригинала, в 2025 году составит 50%, в 2026 — 75%, а с 2027 — 100%, — отмечается в петиции.

Автор обращения уверен, что отсутствие дубляжа приведет к сильному снижению популярности украинского языка, что нанесет урон кинотеатрам страны и украинской истории дубляжа. Кроме того, многие зрители могут перейти на просмотр фильмов на пиратских сайтах на русском языке.

Ранее бывший депутат Рады от Партии регионов Олег Царев заявил, что Киев вытесняет русский язык с помощью английского. По его словам, все идет к тому, что английский язык может стать едва ли не основным на Украине.