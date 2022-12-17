Зеленский рассмотрит отмену закона о наказании военнослужащих

Фото: МО Украины

Петиция о ветировании закона об ужесточении наказания для военнослужащих ВСУ собрала необходимое количество голосов и будет рассмотрена президентом страны Владимиром Зеленским, говорится на сайте украинского лидера. До этого Рада приняла закон, по которому украинских военных будут проверять на алкогольное и наркотическое опьянение во время военного положения. Кроме того, будет ужесточено наказание за отказ от выполнения приказа.

Когда законопроект станет законом, командование получает беспрецедентные рычаги шантажа и наказания военных тюрьмой практически за любую критику их решений, даже если решения некомпетентные и опираются на неудачный боевой менеджмент (а такое случается нередко), — говорится в тексте петиции.

Ранее Зеленский заявил, что единственным способом завершить конфликт в его стране считает отвод российских войск к границам 1991 года. После этого начнется работа дипломатов. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что боевые действия на Украине могут закончиться переговорами, как было со многими вооруженными конфликтами до этого.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «три шага», которые, как считает Зеленский, приблизят мир на Украине, на самом деле вызовут эскалацию конфликта. Представитель Кремля добавил, что украинской стороне необходимо принимать во внимание новые реалии.