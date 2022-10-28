Зеленский рассказал, сколько украинцев остались без электричества Зеленский: около четырех миллионов украинцев столкнулись с ограничениями электроснабжения

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ограничения в электроснабжении коснулись порядка четырех миллионов украинцев. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале. По словам украинского лидера, отключения коснулись Киевской, Полтавской, Ровненской, Харьковской, Черниговской, Сумской Кировоградской и Черкасской областей страны.

Во многих городах и регионах Украины применяются графики стабилизационных отключений. Около четырех миллионов украинцев имеют ограничения сейчас, — сказал Зеленский.

Ранее в государственной компании «Укрэнерго» сообщили, что для уменьшения нагрузок на электросети 28 октября в стране вводятся ограничения на потребление электроэнергии для предприятий и отключения для бытовых потребителей в столице и семи областях страны.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. Он добавил, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими.