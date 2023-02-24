Зеленский пообещал победить Россию уже в этом году Зеленский допустил победу над Россией уже в 2023 году

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на победу своей страны в конфликте с Россией уже в 2023 году. Зеленский высказал мнение, что это неизбежно произойдет, если партнеры сдержат свое слово, а Киев выполнит «домашнее задание». Он также заявил, что любые переговоры с Москвой возможны только на основе «формулы мира», что подразумевает вывод всех российских войск и возврат к границам 1991 года.

Если наши партнеры, объединенные ради нашей победы, сдержат все свои слова, сроки, если это будет не просто «бла-бла-бла»... Если все мы выполним «домашнее задание», нас неизбежно ждет победа, я уверен. Я не просто думаю, я очень хочу, чтобы уже в этом году это произошло. Для этого у нас есть все, — сказал Зеленский.

Зеленский также предположил, что ни одна страна не смогла бы выстоять на месте Украины без посторонней помощи, за исключением США. При этом он добавил, что у Штатов, «к счастью, нет границ с Россией».

Одним из условий для возобновления переговоров с российской стороной Зеленский назвал возвращение к границам 1991 года, с Крымом в составе Украины. При этом Киев готовится к «военным шагам» по захвату полуострова, рассказал Зеленский. По его словам, Украина готовится к этому «технически, оружием, усилением и формированием бригад наступления», а также обучением военных на площадках других государств.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что если Зеленский подпишет мирный договор, по которому Украина откажется от своих юго-восточных территорий, то на следующих выборах его может заменить Петр Порошенко или любой из братьев Кличко.