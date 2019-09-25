https://static.news.ru/photo/088348f4-df71-11e9-bc74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что давить на него может только его шестилетний сын. Таким образом политик прокомментировал свой телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

Украинский лидер отметил, что он — президент независимой страны. В отношениях с США, по словам главы государства, можно говорить только про поддержку, а просить Украина ничего не собирается, так как сама может оказать помощь нуждающимся, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, Трамп сделал заявление, касающееся телефонного разговора с Зеленским. Политик сообщил, что одобрил публикацию стенограммы беседы.