Зеленский рассказал об «условиях» справедливого мира с Россией Зеленский исключил компромиссы по территориям в рамках «справедливого мира» с Россией

Фото: Oliver Contreras/Pool/CNP/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джо Байден

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, как выглядит «справедливый мир» с Россией. При этом на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом он выразил уверенность, что компромиссов с Москвой в вопросах территории и суверенитета не будет, сообщает РИА Новости.

Справедливый мир? Я не знаю. Я не знаю, что такое справедливый мир. Это очень философское описание, — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер пояснил, что не признает компромиссов, которые касаются «суверенитета, свободы и территориальной целостности» его страны. Он также упомянул возмещение ущерба от российской спецоперации.

По мнению Байдена, Украина благодаря помощи Запада сможет выйти из конфликта победителем.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что его поездка в Вашингтон оказалась возможной после того, как Киев восстановил контроль над ситуацией на территории страны. Этому способствовала военная помощь Запада, сказал он. Для Зеленского поездка в Вашингтон стала первым визитом с начала российской спецоперации.