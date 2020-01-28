https://static.news.ru/photo/0a71b2f0-c495-11e9-a12d-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: M. Popow/imago-images.dе/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на мероприятии, посвящённом 75-й годовщине освобождения нацистского Аушвиц-Биркенау (Освенцим), заявил, что украинцы первые освободили концлагерь во время Второй мировой войны.

По словам политика, бойцы 322-й дивизии и ударный батальон 100-й Львовской дивизии первыми вошли в концлагерь. Их возглавлял полтавчанин еврейского происхождения Анатолий Шапиро. А ворота Освенцима разбил танк Т-34, которым руководил Игорь Побирченко, передаёт Lenta.ru.

Нацисты сожгли в крематориях и уничтожили в газовых камерах более миллиона евреев, советских военнопленных и представителей польской интеллигенции. 27 января Аушвиц-Биркенау был освобождён. В боях за него и соседний Освенцим погибли более 200 советских солдат и офицеров.

Как писал NEWS.ru, министр образования ФРГ Ани Карличек выступила с инициативой обязать немецких школьников посещать бывшие концлагеря, мемориалы жертв нацистов и другие памятники «ужасной страницы» немецкой истории.