Зеленский рассказал об общении с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что иногда общается с украинским олигархом Игорем Коломойским.
Об этом он сообщил в интервью изданию «Украинская правда». По словам Зеленского, Коломойский — влиятельный человек.
Он мне может написать эсэмэску: «обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране», «надо что-то сделать с тарифами». Ну, такой он есть. Он не согласен с одним, со вторым, с третьим, — поделился президент.
Украинский лидер также отметил, что олигарх уже много лет в бизнесе. По его словам, на Украине «бизнес и политика — это вещи, которые, к сожалению, друг без друга не могут жить»,
Причем, к сожалению, мне кажется, это в каждой стране, — сказал он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не предлагал главе МВД Украины Арсену Авакову уйти в отставку, однако собирался провести с ним встречу.
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