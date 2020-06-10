Зеленский рассказал об общении с Коломойским

https://static.news.ru/photo/89c14eac-abb8-11ea-ac84-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что иногда общается с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Об этом он сообщил в интервью изданию «Украинская правда». По словам Зеленского, Коломойский — влиятельный человек.

Он мне может написать эсэмэску: «обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране», «надо что-то сделать с тарифами». Ну, такой он есть. Он не согласен с одним, со вторым, с третьим, — поделился президент.

Украинский лидер также отметил, что олигарх уже много лет в бизнесе. По его словам, на Украине «бизнес и политика — это вещи, которые, к сожалению, друг без друга не могут жить», передаёт РИА Новости.

Причем, к сожалению, мне кажется, это в каждой стране, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не предлагал главе МВД Украины Арсену Авакову уйти в отставку, однако собирался провести с ним встречу.