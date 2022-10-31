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Зеленский рассказал о «жестком наступлении» российских сил в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отражают «жесткие штурмовые действия» российских сил в ДНР, Об этом в своем Telegram-канале рассказал президент страны Владимир Зеленский. Он также поблагодарил бойцов за проявленную храбрость.

По словам Зеленского, в боях на донецком направлении участвуют пограничники Чопского погранотряда.

Глава государства также выразил благодарность бойцам 54-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Мазепы, 5-го отдельного штурмового полка и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады за храбрость во время боев на северском направлении.

В Минобороны России 30 октября сообщили о наступлении ВС ПФ на южно-донецком направлении и выходе к окраинам села Павловка в Волновахском районе ДНР.

Кроме того, представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что российские военные нанесли удар по центру подготовки бойцов ВСУ в Очакове Николаевской области. В той же области уничтожена пусковая установка РСЗО MARS 2 и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Мешково-Погорелово, добавил он.