Зеленский рассказал о восторге жителей ДНР от уроков педагога с кастрюлей

https://static.news.ru/photo/085e2ee2-9a98-11ea-827d-fa163e074e61_660.jpg Фото: MON UKRAINE/youtube.com

Жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса благодарят украинские власти за трансляцию телеканала «Дом», по которому в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн» педагоги проводят уроки для учащихся. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Политик подчеркнул, что вещающему на русском языке в Донецке телеканалу приходится сложно — он только начал свою работу, на него нужно находить деньги, а это непросто.

Нам жители, именно украинцы, которые живут на временно оккупированных территориях, говорят сегодня спасибо, потому что украинская школа онлайн там транслируется, — заявил Зеленский.

Как отмечает «Страна», на онлайн-уроках истории ученикам рассказывают и о современных событиях: массовой многомесячной акции протеста в центре Киева Евромайдан и войне на Донбассе. Во время урока для школьников пятого класса на тему Евромайдана учительница Элла Сытник надела на голову кастрюлю.

Другая учительница проекта «Всеукраинская школа онлайн», кандидат географических наук, допустила серьёзную ошибку. Во время урока в 10-м классе она перепутала океаны, рассказав, что территорию Австралии омывают воды Атлантики, писал NEWS.ru.