Зеленский рассказал о восторге жителей ДНР от уроков педагога с кастрюлей

Жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса благодарят украинские власти за трансляцию телеканала «Дом», по которому в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн» педагоги проводят уроки для учащихся. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Политик подчеркнул, что вещающему на русском языке в Донецке телеканалу приходится сложно — он только начал свою работу, на него нужно находить деньги, а это непросто.
Нам жители, именно украинцы, которые живут на временно оккупированных территориях, говорят сегодня спасибо, потому что украинская школа онлайн там транслируется, — заявил Зеленский.
Как
Другая учительница проекта «Всеукраинская школа онлайн», кандидат географических наук, допустила серьёзную ошибку. Во время урока в 10-м классе она перепутала океаны, рассказав, что территорию Австралии омывают воды Атлантики, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен