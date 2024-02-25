Зеленский раскрыл свою позицию об ударах из западного оружия по РФ Зеленский пообещал не применять западное оружие по территории РФ

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Владимир Зеленский

Киев не будет применять переданное западными союзниками оружие по целям на территории РФ или каких-либо других государств, а только на территориях, которые считает украинскими, заявил президент республики Владимир Зеленский. Такой комментарий он дал во время пресс-конференции в Киеве 24 февраля.

Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской территории, — сказал Зеленский.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что конфликт на территории Украины должен быть урегулирован за столом переговоров. И если Киев решит отказаться от диалога с Россией, то дни страны будут сочтены. По его словам, украинские военные видят, сколько человек погибает ежедневно. Они знают, что в бой бросают неподготовленных солдат, которые скоро не вытерпят и «побегут», считает политик.

Как только украинские бойцы перестанут воевать, западную часть Украины заберут поляки, добавил президент. По его мнению, при этом южная часть отойдет России, а от страны останется один лишь Киев, поэтому Украине необходимо соглашаться на переговоры уже сейчас.

Ранее Лукашенко оценил идею слияния России и Белоруссии, добавив, что народы обеих стран не воспримут ее положительно. При этом, по его словам, РФ и Белоруссия могут создать объединение, которое сделает оба государства сильнее, поскольку общая безопасность — «это святое».