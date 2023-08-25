Зеленский рассказал о разговоре с Байденом Зеленский поблагодарил Байдена за поздравление с Днем независимости Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом. Общение было приурочено ко Дню независимости Украины.

Я поговорил с президентом США Джо Байденом и поблагодарил его за поздравление с Днем независимости, — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что США могут рассчитывать на Украину «в том, что касается защиты общих ценностей».

День независимости Украины отмечается 24 августа. В этот день в 1991 году депутаты Верховного Совета УССР приняли Акт провозглашения независимости Украины. С 1992 года этот день является выходным. В 2023 году День независимости был рабочим, поскольку в стране действует военное положение.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины приняла постановление, которое исключает любые территориальные уступки ради прекращения военных действий. Также стало известно, что только 5% жителей Украины готовы на территориальные уступки России ради окончания боевых действий. Эти данные следуют из результатов опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова. В то же время 21% респондентов заявили, что конфликт следует заморозить, но не идти на уступки РФ.