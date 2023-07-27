Зеленский рассказал о последствиях обстрелов Украины Зеленский: после попаданий ракет в результате удара по Украине 26 июля возникли разрушения

Фото: Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press

В результате обстрела Украины 26 июля текущего года есть разрушения и несколько попаданий ракет, заявил в личном Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский. При этом он не уточнил, как объекты получили повреждения.

Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет, — сказал президент.

Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Также сообщалось о взрывах в городе Староконстантинов в Хмельницкой области. В нем располагается военный аэродром.

Перед этим сообщалось, что ВКС РФ подняли в воздух 12 бомбардировщиков Ту-95МС для нанесения ударов по Украине, фиксировались пуски ракет из Каспийского моря.

В свою очередь глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что после серии взрывов в регионе возник пожар. По словам чиновника, причиной возгорания стали обломки сбитой ракеты. В ходе инцидента никто не пострадал.