Зеленский подтвердил получение €3 млрд от Евросоюза

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил первые €3 млрд по новой макрофинансовой программе Евросоюза. Он также поблагодарил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за помощь. Новая программа ЕС предполагает кредитную поддержку Украины на €18 млрд на текущий год.

Украина получила первые три миллиарда евро из новой макрофинансовой программы в размере 18 миллиардов евро. Благодарен ЕС и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен за мощную поддержку, — написал Зеленский.

Еврокомиссия представила проект новой программы 9 ноября. После этого она была согласована всеми органами власти ЕС.

В ЕК предполагают, что в рамках новой программы Украина будет получать кредиты, выдаваемые на льготных условиях. Срок погашения — 35 лет. Грейс-период было решено растянуть на десять лет. Выплаты начнутся в 2023 году.

Ранее представитель ЕК Верле Нейтс пояснила, что выделенная Еврокомиссией для Украины финансовая помощь в размере €18 млрд пойдет на выплату пенсий и зарплат украинцам. По ее словам, она также будет использована для поддержания работы госучреждений: школ, больниц, жилья для временно перемещенных лиц.

Нейтс отметила, что благодаря этому ЕК стала первым международным партнером Украины, который гарантировал устойчивый приток средств в страну в 2023 году.