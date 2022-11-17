Зеленский рассказал о параллельной сети поставок электричества на Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что специалисты разработали параллельную сеть поставок электричества в стране. По его словам, эта система может быть запущена после завершения активной фазы военных действий, передает РБК-Украина. Подробности украинский лидер раскрывать не стал.

Украина разработала интересную систему поставок электричества. Мы понимаем, что мы будем делать, когда можно будет голову поднять. <...> Мы сегодня заняты тем, чтобы вне зависимости от того, куда попадает Россия, наши люди имели доступ к электричеству, — сказал Зеленский на пресс-конференции.

При этом он считает, что если Украина сможет пережить предстоящую зиму, ей удастся одержать победу в ходе военного конфликта.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Эти действия начались через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины.

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, энергетики уже начали экстренное отключение света по всей Украине. Речь идет в том числе и о столице. Он также отметил, что это необходимо сделать во избежание возможных аварий из-за перебоев сети.

Ранее издание Politico писало, что власти Украины попросили у Соединенных Штатов и стран Европы запчасти и компоненты, необходимые для восстановления объектов тепло- и электроснабжения. По их словам, в Киеве опасаются, что зимой подача электричества и газа будет ограничена, и это может осложнить боевые действия на земле, а жители Украины и чиновники будут вытеснены за пределы страны.