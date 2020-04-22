Зеленский рассказал о новом вызове для Украины в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e46171c2-1aed-11ea-b775-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Следующим вызовом в борьбе с коронавирусной инфекцией для Украины станут майские праздники. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский.

Вместе с тем, глава государства отметил, что система отслеживания распространения эпидемии на национальном уровне налажена хорошо. Также власти постоянно улучшают систему помощи гражданам.

Следующим нашим вызовом будут майские праздники. Надеюсь, мы пройдём их спокойно, без больших скоплений людей, — сказал Зеленский на совещании по вопросам противодействия пандемии, его цитирует сайт офиса президента.

При этом глава государства отметил, что на Украине зафиксировано сравнительно большое количество заболевших за последние сутки — 467 человек. Это может быть последствием пасхальных праздников, предположил Зеленский.

По состоянию на 22 апреля на Украине зафиксировано порядка 6,6 тысячи случаев инфицирования, скончались 174 пациента, выздоровели 424 человека.

В целом в мире уже свыше 2,56 млн заболевших, умерли порядка 177,8 тысячи человек, свыше 697,6 исцелились.

Ранее правительство Украины продлило карантин в стране до 11 мая. В кабмине предупредили, что пик заболеваемости вероятен в начале мая, писал NEWS.ru.