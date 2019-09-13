Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среднестатистическая семья в стране несчастна. По его словам, родственники перестали собираться за одним столом.
Причиной стала текущая война и необходимость уезжать за границу, чтобы заработать денег, передаёт портал
Политик уверен, что человек не может быть счастлив, если его семья несчастна.
Моя жена тут, когда она улыбается, я счастливый, почему бы и нет, — подчеркнул он.
Как ранее писал News.ru, Зеленский на встрече с вице-президентом Соединённых Штатов Майклом Пенсом рассказал, когда в стране начнётся реализация его основных реформ. По его словам, изменения стартуют уже в первый год президентства.