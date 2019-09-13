https://static.news.ru/photo/28fd9dec-d624-11e9-91cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среднестатистическая семья в стране несчастна. По его словам, родственники перестали собираться за одним столом.

Причиной стала текущая война и необходимость уезжать за границу, чтобы заработать денег, передаёт портал argumenti.ru .

Политик уверен, что человек не может быть счастлив, если его семья несчастна.

Моя жена тут, когда она улыбается, я счастливый, почему бы и нет, — подчеркнул он.

Как ранее писал News.ru, Зеленский на встрече с вице-президентом Соединённых Штатов Майклом Пенсом рассказал, когда в стране начнётся реализация его основных реформ. По его словам, изменения стартуют уже в первый год президентства.