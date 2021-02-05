Зеленский рассказал о «говорящих армиях» на закрытых им телеканалах

https://static.news.ru/photo/7242a88a-1d23-11ea-9c6e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: JB Autissier via www.imago-image/Global Look Press

«Железобетонными причинами» был обусловлен ввод санкций против трёх украинских телеканалов со стороны государства. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, телеканалы «112 Украина». NewsOne и ZIK пострадали не за критику действующей власти. Президент сказал, что сам 20 лет работал на телевидении и прекрасно осведомлён, что такое цензура.

Как признался Зеленский, он сам много раз становился жертвой цензуры, ему запрещали концерты, закрывали фильмы и сериалы.

Президент подчеркнул, что три телеканала «содержали говорящие армии», работавшие против Украины. Вопрос о прекращении вещания глава государства ставил ещё в 2018 году.

Ранее Владимир Зеленский назвал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении санкций против оппозиционных телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина» законным и справедливым.

Президент Украины в минувший вторник ввёл санкции сроком на 5 лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также против их владельца — депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака.

Попавшие под санкции телеканалы являются оппозиционными и ассоциируются с лидером партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Об этом писал NEWS.ru.