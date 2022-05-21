Зеленский рассказал о главном курсе Украины Зеленский: главный курс Украины — место среди равных

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главный курс страны — место среди равных. Он заключается, в частности, в стремлении к присоединению к НАТО и ЕС. Украинский лидер отметил в эфире национального телемарафона, что за три года президентства не произошло больших изменений относительно его ценностей, большая мировая политика для него — это место Украины.

Я считаю, что самый главный наш курс — место Украины среди равных. Это потом проявляется в Евросоюзе, или в тех или иных оборонных союзах, или в альянсах, или среди гарантов безопасности, — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина — это точно не империя, добавив, что это ему очень нравится. Комментируя конфликт на Украине, он заявил, что «победа будет очень сложная и кровавая, она точно будет в бою», а вот концовка будет в дипломатии.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что если Украина не получит статус кандидата в члены Евросоюза, то это будет означать, что Европа пытается «обмануть Киев». По его словам, Украина не собирается этого терпеть.

Говоря об оказании помощи Украине, Кулеба сравнил Евросоюз и НАТО. По его словам, Североатлантический альянс не сделал ничего, в то время как ЕС очень сильно помог его стране.