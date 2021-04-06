Зеленский рассказал о гибели украинских патриотов в Донбассе

https://static.news.ru/photo/1e3f232c-96f7-11eb-8dde-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: APUkraine/ twitter.com/Global Look Press

За период перемирия в Донбассе погибли около трёх десятков украинских военных. Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский.

С конца июля 2020-го жертвами стали 28 силовиков. Подавляющее большинство из них — 24 человека — в этом году, уточнил глава государства

Только с 26 марта мы потеряли восемь наших военных. Каждый день войны стоит нам жизней смелых, патриотичных людей, которые должны строить будущее Украины, — написал Зеленский в Twitter.

Дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе предусматривают полный запрет ведения огня, размещение вооружения в населённых пунктах и поблизости от них, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Несмотря на это, обе стороны конфликта сообщают об участившихся обстрелах. С наступлением 2021 года ситуация в регионе существенно осложнилась.

Ранее, как писал NEWS.ru, в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о гибели ребёнка в результате атаки украинского дрона. В Киеве заподозрили власти ДНР в подтасовке фактов и обратились в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ с просьбой установить истину.