Зеленский рассказал о «дополнительной уникальной броне» ВСУ Зеленский: дети поддерживают бойцов ВСУ при наступлении на фронте

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с 32-м Днем независимости. В сообщении, опубликованном на сайте украинского лидера, он заявил, что огромный вклад в продвижение армии на фронте внесла поддержка со стороны детей. Зеленский поблагодарил юных украинцев за рисунки для бойцов ВСУ, а также за другие способы оказания поддержки.

Нашим воинам помогает одна дополнительная уникальная броня. Броня человечности. Броня искренности. Это детские картинки. <...> Рисунки для отца или брата. Или для солдат, которых ребенок может даже не знать, но поддерживает. Поддерживает, потому что это украинские солдаты. И это для них — главная цель наступления, где каждый шаг вперед так важен, но шаг назад так невозможен. Потому что сзади — именно вы, наши дети, — говорится в сообщении президента Украины.

Также он поблагодарил украинских матерей и учителей за вклад в будущее Украины. Кроме этого, Зеленский отдельно высказался о людях, которые занимаются строительством украинских ракет, снарядов, пушек и беспилотников. По его словам, украинский народ может гордиться ударами по крейсеру «Москва» и Крымскому мосту только благодаря инженерам, строителям и проектировщикам украинского оружия.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил «братский украинский народ» с Днем независимости. Он выразил мнение, что оба независимых государства должны использовать ценность географического соседства для прекращения боевых действий. Белорусский лидер выразил надежду, что в скором времени военный конфликт будет остановлен.