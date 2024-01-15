Зеленский рассказал о целях визита в Швейцарию Зеленский хочет обсудить с властями Швейцарии помощь Киеву и российские активы

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию. В своем Telegram-канале он рассказал, что собирается обсудить с руководством страны ряд вопросов, в том числе финансовую поддержку Украины и использование замороженных российских активов.

Прибыл в Швейцарию с рабочим визитом. Встречусь с лидерами страны и поучаствую в Давосском форуме, — написал украинский лидер.

Он уточнил, что планирует провести переговоры с представителями обеих палат швейцарского парламента, а также встретиться с президентом страны Виолой Амхерд. Зеленский добавил, что намерен провести в Давосе важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, а также крупными бизнесменами. С ними украинский лидер хочет обсудить евроинтеграцию своей страны и вхождение в состав НАТО, а также усиление ее «оборонной и экономической устойчивости».

Ранее в Кремле прокомментировали прошедшую в Давосе встречу по «формуле мира» Зеленского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение мира на Украине без участия Москвы бесперспективно. Подобные мероприятия он назвал «разговорами ради разговоров».