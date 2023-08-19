Зеленский рассказал, на чем учатся летать бойцы ВСУ Зеленский: пилоты ВСУ учатся летать на истребителях из Швеции

Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Украинские военные пилоты начали проходить курсы обучения по управлению самолетами на шведских истребителях JAS Gripen, заявил в ходе пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что в ближайшее время Стокгольм может передать Киеву эти самолеты, передает УНИАН.

Тестовые испытания Gripen при участии украинцев, наших пилотов, уже начались, сегодня мы детально обговорили будущие шаги возможности получения шведских Gripen, — сказал Зеленский.

Кроме этого он заявил, что на территории Украины будут производиться шведские боевые машины пехоты CV-90. По его словам, власти страны сделают все, чтобы первая партия БМП появилась как можно скорее.

Ранее сообщалось, что руководство Швеции приняло новый пакет военной помощи Киеву, предусматривающий создание центров логистики и обслуживания переданной ВСУ техники «рядом с Украиной», в том числе в Польше. Как ожидается, ремонтные центры начнут работу уже осенью 2023 года.

Ранее Швеция передала Украине 50 боевых машин пехоты Strf 90, танки Leopard, артиллерийские системы Archer и зенитные ракетные комплексы RBS 70. При этом конкретное количество переданных ВСУ шведских танков не раскрывается.