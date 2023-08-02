Зеленский рассказал, когда украинские пилоты начнут обучение на F-16 Зеленский: обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется в августе

Фото: Felix Hörhager/dpa/Global Look Press

Истребителе F16 с авиасимулятором

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется в августе, сообщает «Страна.ua». По его словам, на сегодняшний день необходимо работать на 100% со всеми государствами, которые обладают истребителями данной модели.

F-16. В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов. Это мощное, сложное задание. Как можно быстрее должны состояться поставки и боевое применение F-16 нашими пилотами, — заявил Зеленский.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получит истребители F-16, однако даже если это случится завтра, применять американские боевые самолеты ВСУ смогут только через несколько месяцев. Он подчеркнул, что украинские военные должны обязательно пройти всю необходимую подготовку, чтобы уметь их обслуживать и разумно применять на поле боя.

Ранее Politico сообщило, что странам Запада пока не удалость согласовать план обучения украинских летчиков пилотированию истребителей F-16. По данным издания, в настоящее время все заинтересованные стороны продолжают работу для определения наиболее практичного способа тренировки пилотов ВСУ. По этой причине задерживается передача F-16 Киеву.