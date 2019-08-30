Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом Соединённых Штатов Майклом Пенсом рассказал, когда в стране начнётся реализация его основных реформ.
По его словам, изменения стартуют уже в первый год президентства, передаёт «
Не хочется ждать пять лет, — подчеркнул он.
Политик отметил, что речь идёт о переменах, которых ждут украинцы.
Ранее News.ru писал, что жители Украины потребовали от Зеленского снизить цены на бензин. Электронная петиция зарегистрирована на сайте главы государства. В обращении лидера страны просят рассмотреть вопрос об уменьшении стоимости топлива марок Аи-92 и Аи-95 до 20 гривен за литр (около $0,8). Сейчас автовладельцам приходится отдавать на заправках примерно 30 гривен (более $1,2).