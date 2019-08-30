https://static.news.ru/photo/4381e17c-cc34-11e9-9619-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом Соединённых Штатов Майклом Пенсом рассказал, когда в стране начнётся реализация его основных реформ.

По его словам, изменения стартуют уже в первый год президентства, передаёт « Униан ».

Не хочется ждать пять лет, — подчеркнул он.

Политик отметил, что речь идёт о переменах, которых ждут украинцы.

Ранее News.ru писал, что жители Украины потребовали от Зеленского снизить цены на бензин. Электронная петиция зарегистрирована на сайте главы государства. В обращении лидера страны просят рассмотреть вопрос об уменьшении стоимости топлива марок Аи-92 и Аи-95 до 20 гривен за литр (около $0,8). Сейчас автовладельцам приходится отдавать на заправках примерно 30 гривен (более $1,2).