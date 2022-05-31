Зеленский рассказал Эрдогану о желании встретиться с Путиным

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в ходе переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил агентству «Анадолу» глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным, — сказал министр.

Он отметил, что после встречи в Стамбуле российской и украинской делегаций диалог между Москвой и Киевом замедлился. Анкара стремится к его восстановлению, в том числе на уровне глав государств.

Накануне стало известно, что Зеленский выразил желание присоединиться к телефонному разговору Эрдогана с Путиным. Однако в Кремле заявили, что беседа российского и турецкого лидеров будет проходить в двустороннем формате и участие в ней украинского президента не предусмотрено.

Ранее Зеленский неоднократно призывал Путина сесть за стол переговоров. В Кремле на это отвечали, что Москва не против такой встречи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что она должна быть соответствующим образом подготовлена.