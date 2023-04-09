Зеленский заявил, что Украина стала на шаг ближе к победе Зеленский заявил, что визит в Польшу стал еще одним шагом к победе

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Визит Владимира Зеленского в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его визит в Варшаву и переговоры с властями Польши стали еще одним шагом к победе. В своем сообщении, опубликованном в Telegram, он подчеркнул, что стороны в ходе беседы приняли важные решения и договорились о новом пакете военной помощи ВСУ.

Мой визит и переговоры в Варшаве были еще одним шагом к победе. Спасибо за согласование решений, за мощный пакет защиты. Спасибо за жизни, которые мы спасаем своей солидарностью, — написал Зеленский.

Зеленский побывал с официальным визитом в Польше 5 апреля. В ходе общения с первыми лицами государства он заявил, что между Украиной и Польшей в будущем не будет исторических, политических и экономических границ. По его словам, для этого Киеву и Варшаве нужно еще победить и немного «пройти бок о бок».

Тем временем издание Bild am Sonntag сообщило, что Зеленский в мае может посетить Германию, где ему будет вручена премия Карла Великого. Эта награда присуждается ежегодно за вклад в объединение Европы. Таким образом, визит Зеленского в Германию может стать первым с начала проведения военной операции на Украине. Официального подтверждения этой информации нет.