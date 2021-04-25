Зеленский: Путин подтвердил желание встретиться

https://static.news.ru/photo/781eb44e-a67d-11eb-971b-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что всё идёт к тому, чтобы встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоялась. Он подчеркнул, что глава РФ подтвердил желание встретиться. Его слова приводит Reuters.

Зеленский рассказал , что дал поручение главе своего офиса согласовать дату и место встречи. Он готов обсудить с Путиным тему Церкви и русского языка.

На прошлой неделе украинский президент записал видеообращение. В нём он предложил российскому лидеру «встретиться в любой точке Донбасса, где идёт война». Путин ответил, что Киев прежде всего должен вести диалог с руководством Донецкой и Луганской народных республик, а затем уже с Кремлём. При этом российский лидер заявил о готовности принять Зеленского в Москве для обсуждения отношений между странами.

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что Зеленскому следует вести переговоры в нейтральной стране. Министр по вопросам реинтеграции и временно оккупированных территории Украины Алексей Резников высказался, что обсуждение должно состояться в рамках «нормандского формата», поэтому украинский лидер не поедет в Москву.

Ранее читатели украинского издания «Страна» назвали Зеленского «клоуном» и объяснили, почему ему не стоит ехать в Москву. Многие из опрошенных считают, что украинскому президенту не по силам договориться с главой РФ по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе, поэтому ему не стоит ехать в российскую столицу.