Зеленский: Путин подтвердил желание встретиться

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что всё идёт к тому, чтобы встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоялась. Он подчеркнул, что глава РФ подтвердил желание встретиться. Его слова приводит Reuters.
Зеленский
На прошлой неделе украинский президент записал видеообращение. В нём он предложил российскому лидеру «встретиться в любой точке Донбасса, где идёт война». Путин ответил, что Киев прежде всего должен вести диалог с руководством Донецкой и Луганской народных республик, а затем уже с Кремлём. При этом российский лидер заявил о готовности принять Зеленского в Москве для обсуждения отношений между странами.
Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что Зеленскому следует вести переговоры в нейтральной стране. Министр по вопросам реинтеграции и временно оккупированных территории Украины Алексей Резников высказался, что обсуждение должно состояться в рамках «нормандского формата», поэтому украинский лидер не поедет в Москву.
Ранее читатели украинского издания «Страна» назвали Зеленского «клоуном» и объяснили, почему ему не стоит ехать в Москву. Многие из опрошенных считают, что украинскому президенту не по силам договориться с главой РФ по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе, поэтому ему не стоит ехать в российскую столицу.