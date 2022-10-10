Зеленский сообщил, что поговорил с британским премьером Лиз Трасс

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в Telegram-канале, что поговорил с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Он отметил, что рассчитывает на помощь страны в «укреплении международной политической и оборонной поддержки Украины».

Пообщался с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Рассчитываем на лидерство Великобритании в укреплении международной политической и оборонной поддержки Украины, в частности, по прикрытию нашего неба. Обсудили дальнейшие решительные действия по усилению давления на Россию, — написал Зеленский.

Ранее президент Украины договорился с канцлером Германии и главой Франции Эммануэлем Макроном о проведении срочной встречи «Большой семерки». Как сообщил глава офиса президента Андрей Ермак, на встрече, назначенной на 11 октября, речь пойдет о новых мерах, направленных на поддержку Украины.

Сам Зеленский сообщил, что уже попросил французского лидера усилить украинскую систему противовоздушной обороны. В ходе телефонного разговора он также призвал повысить давление на Россию и обсудил необходимость жестко отреагировать на ее действия.