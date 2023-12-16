Зеленский рассказал, что ему важнее западного финансирования FT: переговоры о членстве в ЕС для Зеленского важнее денежной помощи

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ему важнее получить согласие на начало переговоров о членстве страны в Евросоюзе, чем дополнительное финансирование, пишет Financial Times. По словам анонимных чиновников, об этом он заявил европейским лидерам в «частном порядке».

Зеленский в частном порядке заявил лидерам, что ему важнее получить согласие на переговоры о членстве в ЕС, чем [согласие] на финансирование, — сообщило издание.

Представитель ЕС отметил, что у Киева осталась ликвидность только на январь, затем у страны начнутся финансовые трудности. По его мнению, Украина имеет право нервничать, а Европе нужно действовать быстро.

Ранее обозреватель немецкого издания RND Кристиан Шульц заявил, что объем финансовой помощи Украине, выделяемой странами Запада, сократился на 87%. По его словам, речь идет об обещанных странами Евросоюза и правительством США новых пакетах. Отмечается, что сокращение поддержки наблюдается сразу в нескольких сферах, в том числе военной и гуманитарной. Аналитики считают, что это явление связано с внутриполитической ситуацией в США.

Также сообщалось, что большинство стран Евросоюза не поддерживает идею о финансировании Украины за счет замороженных российских активов. Европейские чиновники заявили, что предложение, выдвинутое Испанией, не отвечает приоритетам объединения, а также не позволяет Киеву быстро получить прибыль с таких активов.