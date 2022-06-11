Зеленский рассказал, что бы было с Украиной после вступления в НАТО Зеленский: если бы Украина была в НАТО, она бы все равно боролась за независимость

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украине пришлось бы защищать свою независимость, даже если бы она вступила в НАТО, заявил президент страны Владимир Зеленский во время общения со студенческим сообществом ведущих университетов Великобритании. Однако, по его мнению, этот процесс происходил бы «по-другому».

Если бы Украина была в НАТО, я уверен, все равно было бы сражение за независимость Украины. Но было бы по-другому. Мне так кажется. Не было бы столько потерь, мог бы быть какой-нибудь небольшой военный конфликт или провокации со стороны России, их несогласие и так далее, но я считаю, что мы сохранили бы большое количество людей​, — сказал Зеленский.

В своей речи украинский лидер напомнил, что страна хотела присоединиться к Альянсу в 2014 году. По его мнению, если бы НАТО приняла «своевременные решения», то удалось бы «сохранить большое количество людей живыми».

Президент Украины также поддержал решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Он отметил, что «это взрослый выбор», однако принято решение было только после того, как началась спецоперация.

Ранее стало известно, что Украину официально пригласят на саммит НАТО в Мадриде. Известно, что встреча пройдет в конце июня, однако поедет ли туда Зеленский, станет известно «только в последние минуты» перед мероприятием.