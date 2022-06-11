Зеленский рассказал, чем чревато прекращение поставок украинского зерна Зеленский предупредил о возможной угрозе голода в Азии и Африке из-за проблем с вывозом украинского зерна

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Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможной угрозе голода в Азии и Африке на фоне проблем с поставками украинского зерна, пишет РИА Новости. Во время выступления на форуме в Сингапуре он также подчеркнул, что прекращение импорта зерновых может привести не только к глобальному кризису продовольствия, но также к политической нестабильности во всем мире и череде государственных переворотов.

Нехватка продовольствия непременно приведет к политическому хаосу, который может привести к свержению правительств множества стран, изгнанию множества политиков. Эта угроза становится очевидной при виде взлетевших цен на множество повседневных товаров в ряде стран, — заявил Зеленский.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о попытке Запада переложить ответственность за кризис на рынке продовольствия на РФ. Российский лидер отметил, что глобальный продовольственный кризис начался до начала спецоперации РФ на Украине, еще в феврале 2020 года.

Директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков заявил, что рост цен на продовольствие в мире достиг исторического рекорда. Он также отметил, что из-за конфликта на Украине 13–15 млн человек по всему миру грозит голод.