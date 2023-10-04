Зеленский рассказал, чего не хватает для успешного контрнаступления Зеленский признал нехватку оружия и средств ПВО

Фото: МО Украины

Для контрнаступления украинской армии не хватает оружия и средств противовоздушной обороны (ПВО), заявил каналу Sky TG24 президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что крайне важно не утратить активность на поле боя зимой, которая станет «вызовом для военных и населения».

Наше контрнаступление продолжается, мы шаг за шагом делаем все возможное, чтобы дать отпор врагу. Проблему представляют заминированные поля, не хватает снарядов и средств ПВО, — сказал Зеленский.

По его словам, средства ПВО — крайне важный элемент и для наступления, и для защиты населения.

Ранее стало известно, что Зеленский согласовал новый план наступления с Великобританией и США. Для его реализации Украина наращивает силы под Николаевом. Предполагается, что группировка морской пехоты форсирует Днепр и попытается взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию.

Американский обозреватель Дэвид Френч в публикации для The New York Times заявил, что Украина повторяет ошибки Германии, которые она совершила в годы Первой мировой войны. По его словам, в 1918 году германская армия предприняла попытку наступления, которая стала для нее губительной.