Зеленский распорядился погасить задолженности по зарплатам всем медикам

https://static.news.ru/photo/977e9f94-8184-11ea-81ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский приказал депутатам выплатить всем медикам задолженности по зарплатам в кратчайшие сроки.

На данный момент в бюджете страны есть необходимые средства для этих целей. Украинский лидер обозначил конец апреля крайним сроком на выполнение распоряжения.

Ранее NEWS.ru информировал, что президент подписал закон об изменениях в госбюджете на 2020 год. В стране намерены создать Фонд борьбы с коронавирусом. На его счету будут 64,7 млрд грн.