Зеленский распорядился погасить задолженности по зарплатам всем медикам

Президент Украины Владимир Зеленский приказал депутатам выплатить всем медикам задолженности по зарплатам в кратчайшие сроки.
На данный момент в бюджете страны есть необходимые средства для этих целей. Украинский лидер обозначил конец апреля крайним сроком на выполнение распоряжения.
Ранее NEWS.ru информировал, что президент подписал закон об изменениях в госбюджете на 2020 год. В стране намерены создать Фонд борьбы с коронавирусом. На его счету будут 64,7 млрд грн.
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