Зеленский распорядился демобилизовать срочников из ВСУ Зеленский подписал указ о демобилизации военных на срочной службе из ВСУ

Фото: МО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации военнослужащих, проходящих срочную службу. Из документа, опубликованного на сайте президента, следует, что она запланирована на апрель — май 2024 года.

Постановляю уволить в апреле — мае 2024 года в запас из ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной воинской службы, срок воинской службы которых истек во время действия военного положения, военная служба которых была продлена сверх установленных сроков, — говорится в тексте указа.

В начале февраля стало известно, что инвалид с эпилепсией, которого мобилизовали в Вооруженные силы Украины, умер в первый же день службы. Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец не уточнил причины смерти бойца. По словам омбудсмена, расследование случившегося находится на его личном контроле. Специальная прокуратура выяснит, был ли проведен надлежащий медицинский осмотр мужчины перед мобилизацией и своевременно ли он получил необходимые меры медицинской помощи.

Ранее Зеленский продлил военное положение в стране до 13 мая 2024 года. Также украинский лидер продлил всеобщую мобилизацию, исключив тем самым проведение весенних выборов, связанных с окончанием срока полномочий президента.