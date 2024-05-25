Зеленский раскрыл свое отношение к спорам о его легитимности Зеленский признался, что его не волнуют рассуждения о его нелегитимности

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не волнуют рассуждения о его нелегитимности на посту главы государства после 20 мая, когда истек срок его полномочий. В интервью представителям СМИ ряда стран, которое опубликовано на YouTube-канале казахстанского издания «Орда», он порекомендовал обратиться к законам и Конституции Украины для ответа на этот вопрос, однако не уточнил, о каких именно статьях документа идет речь.

Меня это не сильно беспокоит, — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о рассуждениях о его пребывании на посту главы Украины после 20 мая.

Согласно украинскому законодательству, срок полномочий Зеленского на президентском посту истек 20 мая, однако на Украине не были проведены выборы главы государства. Их отменили, обосновав это действующим военным положением в стране, а также продолжением всеобщей мобилизации. Сам Зеленский указывал, что сейчас несвоевременно проводить выборные мероприятия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского на посту главы государства подошла к концу. Российский лидер, говоря о переговорах с Украиной, отметил, что вопрос об этом отнюдь не праздный. Путин подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров и всегда готова к российско-украинскому диалогу о мирном урегулировании конфликта.