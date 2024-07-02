Зеленский раскрыл содержание переговоров с Орбаном Зеленский обсудил с Орбаном гуманитарные вопросы и трансграничное сотрудничество

Фото: Администрация Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Венгрии Виктор Орбан обсудили трансграничное сотрудничество, торговлю и другие вопросы во время встречи в Киеве, сообщил в своем Telegram-канале украинский лидер. Он добавил, что речь шла обо всем, что касается жизни людей в обеих странах.

Сегодня мы с господином премьер-министром Виктором Орбаном обсудили наиболее принципиальные вопросы наших соседских отношений — торговлю, трансграничное сотрудничество, инфраструктурные и энергетические вопросы, — поделился Зеленский.

По его словам, также в разговоре затрагивали темы гуманитарной сферы и все, что касается жизни людей как на Украине, так и в Венгрии. Зеленский подчеркнул, что содержание беседы может стать основой нового двустороннего документа.

Документа, который будет регулировать все наши взаимоотношения, который будет основан на зеркальном подходе к двусторонним отношениям между Украиной и Венгрией и позволит нашим народам пользоваться всеми благами единства в Европе, — говорится в сообщении.

Ранее лидер партии ЛДПР, глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий в беседе c NEWS.ru заявил, что Орбан не является адептом противостояния Запада с Россией, он здраво оценивает сложившуюся ситуацию, ее последствия и дальнейшие риски. По его словам, в визите Орбана на Украину не следует искать двойной смысл, тем более что одним из первых предложений венгерского премьера Зеленскому стало предложение о прекращении огня и мирных переговорах с Россией.