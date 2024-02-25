Зеленский раскрыл потери с начала СВО: сколько погибло украинских военных

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский оценил потери ВСУ с начала российской спецоперации в 31 тыс. военнослужащих. Представитель МИД России Мария Захарова полагает, что украинский лидер врет. О чем еще рассказал Зеленский, какими были его последние переговоры с Владимиром Путиным?

Какие потери ВСУ назвал Зеленский

Потери украинских войск с февраля 2022 года составили 31 тыс. человек, сообщил Зеленский на пресс-конференции «Украина. 2024 год». Он отметил, что не может назвать число раненых и пропавших без вести, «потому что Россия будет знать, сколько ушло с поля боя. Просто не скажу про это».

Отказ называть число пропавших без вести он связал с тем, что оценка может быть необъективной. По его словам, обмены пленными с Россией «показали, что вернулись живыми несколько пропавших парней».

На передовой складывается тяжелая ситуация для ВСУ, Киев может потерять еще больше территорий, отметил Зеленский.

«Давление на фронте очень сильное. <...> Мы будем терять 100 метров, 50 метров. Это для нас важно, но стратегически важнее не терять людей», — посетовал он.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла оценку Зеленского и отметила, что он «занизил в разы потери» для получения большего финансирования.

«Что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины, в первую очередь — каждый вээсушник. <...> Раньше он за людей не считал русскоязыное население Донбасса, сейчас он за людей перестал считать население оставшихся частей Украины», — сказала Захарова.

Власти Украины несколько раз озвучивали число потерь ВСУ в первые месяцы военной операции. В апреле 2022 года Зеленский в интервью CNN оценил число погибших украинских военных в 2,5–3 тыс. человек. В августе 2022-го тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что за полгода конфликта Украина потеряла 9 тыс. военнослужащих. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в декабре 2022-го говорил, что с начала боевых действий погибли до 13 тыс. украинских военных. В последующие месяцы в Киеве воздерживались от публичных оценок потерь.

В западных СМИ высказываются версии, что потери могут доходить до сотен тысяч. Бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор говорил, что потери ВСУ составляют по меньшей мере от 300 тыс. до 350 тыс. убитыми. В начале 2023 года кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший озвучивал цифру в 300 тыс. погибших украинских военных. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, к концу 2023 года украинская армия потеряла 383 тыс. человек убитыми и ранеными, а в январе 2024-го — 23 тыс. убитыми и ранеными.

Фото: president.gov.ua

Как прошли мирные переговоры между Путиным и Зеленским

Последние очные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским прошли в Париже в декабре 2019 года в «нормандском формате». Тогда, еще до начала СВО, лидеры двух стран обсуждали ситуацию в Донбассе. Зеленский отметил, что Путин тогда призывал к прекращению огня.

«Я говорил ему о том, что Минские соглашения не сработают, потому что сама идея отвода войск до линии столкновения не сработает. <...> Он постоянно поднимал вопрос прекращения огня. <...> Я уже точно не помню, удивило ли меня что-то в личном контакте. Потому что это вообще было как будто в другой жизни. <...> Я не помню детали», — признал он.

Как заявил в 2023 году секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, именно после этой встречи Киев начал готовиться к конфликту с Москвой.

«Если бы мы не готовились, то того результата, который есть, мы бы точно с вами не имели. Я могу сказать: аппарат Совета национальной безопасности и обороны начал готовиться к этим процессам после декабря 2019 года, после посещения президентом нашей страны Парижа, где произошла первая и последняя встреча с президентом Путиным», — сказал Данилов.

Возможны ли переговоры России и Украины

Как отметил Зеленский, итогом предстоящего саммита по украинской «формуле мира» станет документ, который предложат России, но не факт, что она его примет. Он снова отметил, что не стоит подталкивать Киев к переговорам с Москвой.

«Очень важно, что инициатива может идти только от Украины. <...> Первый саммит <...>, я надеюсь, пройдет весной. Мы не должны терять эту дипломатическую инициативу. <...> Страны подготовят этот документ. Но это не означает, что Россия примет документ», — рассказал Зеленский.

Также 25 февраля глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак допустил, что Россию могут пригласить на второй саммит по украинской «формуле мира».

Читайте также:

«Володя должен понимать»: Лукашенко озвучил пугающее предупреждение Украине

Слуцкий обвинил саммит G7 в подталкивании планеты к большой войне

«Требовали план»: Сладков раскрыл, почему Залужный «послал» офис Зеленского