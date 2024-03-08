Зеленский раскрыл подробности ракетного удара по Одессе Зеленский рассказал, что ракета в Одессе упала в 300 метрах от него

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский и Кириакос Мицотакис

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что баллистическая ракета, выпущенная по Одессе, приземлились в 300–400 метрах от него и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, который находился с рабочим визитом на Украине. В беседе с итальянским телеканалом Rai 1 он предположил, что снаряд был выпущен из Крыма.

Мы были в порту, и в 300–400 метрах был удар баллистической ракеты. Ракета очень быстро пришла, сирена начала работать, но очень коротко. Удар, мы понимаем, шел из Крыма, поэтому очень быстро не удалось командам среагировать, — рассказал лидер Украины.

Зеленский добавил, что не знает, что именно было целью атаки и был ли этот удар именно по нему.

Ранее украинский спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что целью была припортовая инфраструктура в Одессе, а не Владимир Зеленский. По ее словам, удар мог быть нанесен баллистическим оружием.

Украинские СМИ писали, что в момент взрывов в Одессе президент мог принимать участие в награждении бойцов Сил специальных операций Украины. Блогер Сергей Колясников усомнился, что Зеленский мог оказаться в эпицентре атаки. Позже глава государства все же появился на публике и провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.