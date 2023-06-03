Зеленский раскрыл необходимое ВСУ количество ЗРК Patriot Зеленский: Украине нужно 50 батарей ЗРК Patriot

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot

Украинские войска нуждаются в 50 батареях зенитных ракетных комплексов Patriot, заявил президент Владимир Зеленский в интервью изданию The Wall Street Journal. При этом он добавил, что Запад обещал Киеву всего пять батарей ЗРК Patriot, из которых поставлены пока только две.

Украине нужно 50 батарей Patriot. Это на сегодняшний день единственный комплекс, который может «выключать» некоторые виды российских ракет, — сказал украинский лидер.

Зеленский пояснил, что системы ПВО необходимы Украины как для обороны, так и для контрнаступления. По его словам, наступать без поддержки ЗРК опасно, поскольку у наземных войск не будет «крыши».

Ранее президент Украины пожаловался на то, что Киев не может получить не только необходимое количество ЗРК Patriot, но и ракет к ним. Он добавил, что Украина вынуждена стоять в очереди на поставку этого оружия и боеприпасов к нему.

В середине мая Минобороны России сообщило, что гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в Киеве были полностью уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot и многофункциональная РЛС.

Военный эксперт Виктор Литовкин назвал Patriot распиаренным, но достаточно слабым оружием. Он отметил, что российские военные выработали тактику, позволяющую легко уничтожать эти ЗРК.