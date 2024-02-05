Зеленский раскрыл место проведения саммита по украинскому кризису Зеленский договорился провести саммит по украинскому кризису в Швейцарии

Фото: president.gov.ua

Украина договорилась со Швейцарией о проведении саммита по украинскому кризису, сообщил президент страны Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI. По его словам, на этом мероприятии будет рассматриваться каждый пункт «мирного плана», который позволит прийти к финальному документу о «справедливом мире».

Мы предложили свой мирный план из 10 пунктов. Состоялись четыре встречи, в которых участвовали представители 80 стран. Мы договорились с президентом Швейцарии, что первый мирный саммит пройдет в его стране, — отметил Зеленский.

В этом же интервью Зеленский признал, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного, да и в целом о «замене ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере». Политик пояснил, что такие меры он рассматривает как способ «перезагрузить» страну и дать импульс новому началу.

Также Зеленский выразил надежду, что линия помощи Киеву не изменится в случае победы Дональда Трампа на выборах в США. При этом сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший уверен, что сокращение финансирования Киева — единственный способ завершить конфликт на Украине и начать переговоры. По словам мужчины, деньги пока что помогают лишь в одном — формируют в Киеве класс олигархов-миллиардеров.