Зеленский раскрыл главную тему совещаний с генералами ВСУ Зеленский: Харьков стал главной темой совещаний командования ВСУ

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время военных совещаний уделяет наибольшее внимание Харькову, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении к гражданам в Telegram-канале. По его словам, военные власти сосредоточены на усилении средств противовоздушной обороны (ПВО) в городе, над чем Киев работает вместе с иностранными союзниками.

Максимум внимания сейчас к Харькову. Провел сегодня совещание ставки, где тематика Харькова и области была основной, — отметил лидер.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предположил, что киевские власти потеряют Харьков, поскольку украинская ПВО не может противостоять ВС России. Это может произойти уже в ближайшие недели. Российские планирующие бомбы на текущий период беспрепятственно уничтожают необходимые цели и силы ВС РФ скоро попросту возьмут город в кольцо, резюмировал экс-разведчик.

До этого издание Al Binaa писало, что поражение Вооруженных сил Украины в конфликте неизбежно и это грозит серьезными последствиями для США. По мнению аналитиков, при таком сценарии США быстро лишатся мирового влияния, превратившись в регионального игрока без глобального статуса.