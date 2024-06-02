Зеленский раскрыл детали встречи с главой Пентагона в Сингапуре Зеленский обсудил с Ллойдом Остином поставки самолетов F-16 на Украину

Фото: president.gov.ua

Ллойд Остин и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о встрече с министром обороны США Ллойдом Остином на полях международного форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Основной темой обсуждения политиков стала поставка оружия.

Провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Ключевая тема обсуждения — оборонные потребности Украины, усиление украинской системы ПВО, поставки самолетов F-16, подготовка двустороннего соглашения о безопасности, — сказано в публикации президента.

При этом никаких подробностей встречи Зеленский не привел, однако поблагодарил президента США Джо Байдена за принятие «решения по защитным ударам американским оружием» по территории России.

Тем временем журнал The American Conservative сообщает, что Байден планирует заморозить конфликт на Украине до осенних президентских выборов. Вашингтон не хочет, чтобы проигрыш Украины ассоциировался с нынешним американским лидером. Также в материале сказано, что российское давление на ВСУ растет. Накаляет ситуацию и заявление Киева о том, что условия мира должны решать исключительно украинцы.