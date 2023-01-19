Зеленский раскрыл «ахиллесову пяту» ВСУ Зеленский назвал ПВО самым слабым местом ВСУ

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал системы ПВО слабым местом ВСУ во время «Украинского завтрака» в Давосе. Украинский глава также обвинил Россию в использовании иранских дронов при атаках на территорию страны. По его словам, ВС РФ готовятся применить очередную партию беспилотников. Как указал Зеленский, на текущий момент ВСУ есть возможность противостоять этому. В Минобороны РФ информацию об использовании иранских дронов не подтвердили.

У нас есть точки, по которым бьет враг, и система обороны — наша слабость по сравнению с другими странами, может быть, это и не слабость. Но нас бьют иранские беспилотники. Россия готовится использовать другой пакет. Я не знаю, сколько дней, недель или месяцев они хотят продлить это, но могут бороться с этим, — заявил Зеленский.

В Минобороны США обнародовали план о заключении контракта с компанией Raytheon Technologies на «техническое содействие» в эксплуатации зенитно-ракетных комплексов Patriot. Компания, производящая данные ЗРК, будет помогать в использовании Patriot, поставленных на Украину.

До этого сенатор-республиканец из Оклахомы Натан Дам заявил, что подал резолюцию, чтобы отказать в допуске на территорию штата украинских военных, которые должны учиться использовать ЗРК Patriot. Их ошибки могут привести к жертвам, отметил он в Twitter, объясняя, почему не рад приезду иностранных солдат. Дам призвал делать репосты тех, кто не хочет появления в Оклахоме иностранных военных.